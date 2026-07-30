Merchants Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Merchants Bancorp veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merchants Bancorp 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 339,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at