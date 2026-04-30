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30.04.2026 06:31:29
Merchants Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Merchants Bancorp hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 317,1 Millionen USD, gegenüber 320,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,03 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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