30.01.2026 06:31:29
Merchants Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Merchants Bancorp gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,34 Prozent zurück. Hier wurden 354,7 Millionen USD gegenüber 370,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
In Sachen EPS wurden 3,78 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merchants Bancorp 6,30 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
