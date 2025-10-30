Merchants Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Merchants Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merchants Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,8 Millionen USD im Vergleich zu 382,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at