Merchants Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Merchants Bancorp hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merchants Bancorp 0,970 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 392,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merchants Bancorp einen Umsatz von 352,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at