Merchants Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Merchants Financial Group lud am 30.07.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,820 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 39,8 Millionen USD gegenüber 35,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at