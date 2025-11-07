Merchants Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Merchants Financial Group hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Merchants Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at