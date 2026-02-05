Merchants Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Merchants Financial Group lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 44,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,34 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Merchants Financial Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 174,43 Millionen USD im Vergleich zu 162,44 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at