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02.11.2026 06:31:29
Merchants Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Merchants Financial Group lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merchants Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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