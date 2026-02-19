Merchants Marine Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Merchants Marine Bancorp hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite hat Merchants Marine Bancorp im vergangenen Quartal 14,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merchants Marine Bancorp 13,3 Millionen USD umsetzen können.

Merchants Marine Bancorp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,06 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,68 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 49,44 Millionen USD in den Büchern gestanden.

