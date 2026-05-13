Merchants Marine Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Merchants Marine Bancorp hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 13,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at