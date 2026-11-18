Merchants National Properties hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,06 USD. Ein Jahr zuvor waren 72,84 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at