Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|
29.10.2026 11:45:29
Merck & Co Inc. Q3 Income Retreats
(RTTNews) - Merck & Co Inc. (MRK) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $5.065 billion, or $2.04 per share. This compares with $5.785 billion, or $2.32 per share, last year.
Excluding items, Merck & Co Inc. reported adjusted earnings of $6.159 billion or $2.49 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $18.085 billion from $17.276 billion last year.
Merck & Co Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.065 Bln. vs. $5.785 Bln. last year. -EPS: $2.04 vs. $2.32 last year. -Revenue: $18.085 Bln vs. $17.276 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.77 To $ 2.82 Full year revenue guidance: $ 66.8 B To $ 67.3 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck Co.
|
22:34
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Merck & Co überrascht im Quartal und erhöht Jahresziele (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Merck Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck Co.
|133,76
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.