Merck & Co Inc. Q3 Income Retreats

(RTTNews) - Merck & Co Inc. (MRK) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $5.065 billion, or $2.04 per share. This compares with $5.785 billion, or $2.32 per share, last year.

Excluding items, Merck & Co Inc. reported adjusted earnings of $6.159 billion or $2.49 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $18.085 billion from $17.276 billion last year.

Merck & Co Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.065 Bln. vs. $5.785 Bln. last year. -EPS: $2.04 vs. $2.32 last year. -Revenue: $18.085 Bln vs. $17.276 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.77 To $ 2.82 Full year revenue guidance: $ 66.8 B To $ 67.3 B