Moderna Aktie

Moderna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 13:46:38

Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff - Kurssprung

RAHWAY/CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Die US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co (Merck) haben mit ihrem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran einen wichtigen Erfolg erzielt. In einer Studie im späten Entwicklungsstadium (Phase III) konnte das Vakzin in Kombination mit dem Immunmedikament Keytruda von Merck die Rate des Wiederauftretens von Melanomen stärker senken als die Immuntherapie allein, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Konzerne wollen auf Basis der Daten mit den zuständigen Arzneimittelbehörden über die Einreichung eines Zulassungsantrags beraten. Die Aktie von Moderna schoss vorbörslich um gut 70 Prozent nach oben. Auch Merck-Aktien legten deutlich zu.

Für Moderna ist der Erfolg strategisch besonders bedeutsam. Nach dem Einbruch des Covid-Impfstoffgeschäfts muss der Konzern beweisen, dass seine mRNA-Technologie auch jenseits von Corona kommerziell tragfähig ist.

Wie es von den Konzernen weiter hieß, trug die Impfung auch dazu bei, die Ausbreitung von Tumoren im Körper zu verhindern. Damit wurde ebenfalls ein wichtiges sekundäres Ziel erreicht. Die Unternehmen wollen die Ergebnisse auf einem internationalen Fachkongress vorstellen. Die Studie soll unterdessen weitergehen, dabei rücken weitere wichtige sekundäre Endpunkte wie etwa das Gesamtüberleben der Patienten ins Visier./tav/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Moderna Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Moderna Inc

mehr Analysen
12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merck Co. 130,38 11,51% Merck Co.
Moderna Inc 149,62 175,19% Moderna Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen