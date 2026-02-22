Merck Aktie

Merck

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

22.02.2026 21:45:00

Merck: This Cancer‑Drug Powerhouse Could Be a Core Dividend Holding for Decades

Over the past year, Merck's (NYSE: MRK) shares have climbed by 46%. That seems a bit surprising. Last year, the company's financial results were relatively weak as it faced declining revenue for one of its growth franchises, HPV vaccines Gardasil and Gardasil 9. The healthcare leader could also face increased competition for its most important product, cancer drug Keytruda.Despite all that, Merck remains a top stock to buy and hold for a while, especially for income seekers. Here's more.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
