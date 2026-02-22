Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|
22.02.2026 21:45:00
Merck: This Cancer‑Drug Powerhouse Could Be a Core Dividend Holding for Decades
Over the past year, Merck's (NYSE: MRK) shares have climbed by 46%. That seems a bit surprising. Last year, the company's financial results were relatively weak as it faced declining revenue for one of its growth franchises, HPV vaccines Gardasil and Gardasil 9. The healthcare leader could also face increased competition for its most important product, cancer drug Keytruda.Despite all that, Merck remains a top stock to buy and hold for a while, especially for income seekers. Here's more.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck Co.
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Sanofi replaces chief with Merck executive after R&D woes (Financial Times)
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)