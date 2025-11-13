Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|
14.11.2025 00:23:44
Merck agrees $9.2bn deal for flu-prevention biotech Cidara
San Diego biotech’s lead drug is a potential alternative to flu vaccines for vulnerable patientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
00:23
|Merck agrees $9.2bn deal for flu-prevention biotech Cidara (Financial Times)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Merck Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|117,65
|-2,57%
|Merck Co.
|80,70
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.