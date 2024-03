Merck-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Aussichten auf das laufende Jahr hätten sich für den Chemie- und Pharmakonzern verbessert, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Verbesserungen der Produkt-Pipeline im Pharmageschäft seien allerdings noch Fragen offen.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 157,55 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 26,94 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 39 616 Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 9,3 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 15.05.2024 wird Merck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

