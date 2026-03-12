Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktie unter die Lupe
|
12.03.2026 10:49:48
Merck-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:33 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 110,60 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 30 362 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 9,8 Prozent ein.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Merck KGaA
