WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Aktie unter die Lupe 12.03.2026 10:49:48

Merck-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight

Die Merck-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:33 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 110,60 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 30 362 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 9,8 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Merck KGaA,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

12.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Merck Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 109,30 0,05% Merck KGaA

