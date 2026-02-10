Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Analyse im Blick 10.02.2026 13:13:51

Merck-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Merck-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Merck-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc. liegen vor.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Darmstädter am Dienstag an jüngste Währungsentwicklungen, ein weiteres Generikum als Konkurrenz zum MS-Mittel Mavenclad sowie Geschäftszahlen der Konkurrenz an. Er bleibt optimistisch für die Merck-Aktie und glaubt, dass der Abwärtszyklus der Markterwartungen den Boden erreicht haben dürfte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 125,10 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 19,90 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52 360 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 2,0 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Merck KGaA

