Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Bewertung im Blick 28.10.2026 11:07:47

Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Merck-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem weiteren Quartalsbericht, der die Markterwartungen übertrifft und anschließend mit steigenden Prognosen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Die Konsensschätzungen dürften allerdings nur moderat steigen.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 10:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 145,60 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 3,16 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 278 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,1 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Merck KGaA

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