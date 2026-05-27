Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank AG hat die Merck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Kernbotschaft des Managements sei eher strategischer Natur als auf das aktuelle Quartal ausgerichtet gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zentrales Thema sei gewesen, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern zunehmend als integriertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen wahrgenommen werden möchte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:15 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 129,80 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 3,70 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 33 676 Merck-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 8,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET



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