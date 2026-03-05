Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktienanalyse
|
05.03.2026 15:13:47
Merck-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der konservative Ausblick dürfte die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) etwas dämpfen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. Den Konsens sieht er um 2,4 respektive 2 Prozent sinken.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:57 Uhr um 2,8 Prozent auf 119,55 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 8,74 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 282 590 Merck-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 2,5 Prozent nach.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
