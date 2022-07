Merck-Aktie etwas schwächer: Merck weitet Einsatz von Automatisierungssoftware aus

Mit dem modularen Automatisierungskonzept solle ein effizienteres Zusammenspiel von Produktion sowie Forschung und Entwicklung erzielt und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte um bis zu 50 Prozent beschleunigt werden, teilte die Merck KGaA mit.

Dazu implementiert der Konzern eine Automatisierungssoftware des Herstellers Copa-Data, die er bereits am Hauptsitz Darmstadt in den Forschungs- und Entwicklungslaboren des 2020 eröffneten "Electronics Technology Center" eingeführt hat, in weiteren Laboren weltweit.

"Geschwindigkeit ist bei der Markteinführung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil und ist gerade bei unseren Produkten besonders wichtig", sagte Hajo Neumann, Leiter Integrated Supply Chain im Unternehmensbereich Electronics von Merck, laut der Mitteilung.

Die Merck-Aktie zeigt sich am Donnerstag auf XETRA zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 173,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)