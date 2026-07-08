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Therapiedurchbruch 08.07.2026 14:34:41

Merck-Aktie fester: US-Zulassungsbehörde vergibt "Breakthrough"-Status an Lupus-Kandidat Enpatoran

Merck-Aktie fester: US-Zulassungsbehörde vergibt "Breakthrough"-Status an Lupus-Kandidat Enpatoran

Der Pharmakonzern Merck KGaA hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA für seine Prüftherapie Enpatoran den Status eines Therapiedurchbruchs bei der Behandlung der Autoimmunkrankheit Lupus erhalten.

Enpatoran zielt speziell auf Hautmanifestationen bei einer Lupus-Erkrankung ab, etwa in Form entzündeter, lichtempfindlicher Hautveränderungen im Gesicht, auf der Kopfhaut und an anderen Stellen, wie der Darmstädter Konzern mitteilte.

"85 Prozent der Menschen mit Lupus leiden unter Hautsymptomen, die häufig mit einer hohen physischen und psychosozialen Krankheitslast einhergehen. Den Betroffenen fehlt eine gezielte Therapie, um die Erkrankung unter Kontrolle zu bringen", sagte David Weinreich, globaler Leiter der Forschung und Entwicklung und Chief Medical Officer des Unternehmensbereichs Healthcare. Enpatoran ziele nicht nur auf die sichtbaren Hautsymptome ab, sondern solle die Behandlung der Erkrankung insgesamt verbessern.

Mit dem "Breakthrough Therapy"-Status der FDA soll die Entwicklung von Arzneimitteln für schwerwiegende Erkrankungen beschleunigt werden. Die Entscheidung der FDA stützt sich auf Ergebnisse der klinischen Phase-2-Studie Willow, die bedeutsame Verbesserungen der Symptomatik vor allem bei Patienten mit aktiven Hautmanifestationen belegen. Bislang gibt es keine zugelassenen Therapien für kutane - also die Haut betreffende - Symptome.

Enpatoran befindet sich derzeit in der klinischen Prüfung und ist weltweit bisher in keiner Indikation zugelassen.

Die Merck-Aktie verliert zwischenzeitlich 0,99 Prozent auf 140,35 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Merck KGaA,Merck 2016

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