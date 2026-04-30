Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Bilanz
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30.04.2026 17:11:39
Merck-Aktie freundlich: Mehr Umsatz durch neue Medikamente
Für das erste Quartal vermeldete der Pharmahersteller ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar (rund 13,9 Mrd Euro). Analysten hatten hier im Mittel mit weniger gerechnet. Der wichtigste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda, kam auf einen Umsatz von gut acht Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte verbuchte Merck aber einen Verlust von 1,28 Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 2,22 Dollar ein Jahr zuvor. Grund sind Kosten von rund 9,2 Milliarden Dollar durch die Übernahme des Biotechunternehmens Cidara Therapeutics.
Der Pharmakonzern hob zudem die Untergrenze seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr um 300 Millionen auf nun 65,8 bis 67,0 Milliarden Dollar an und erhöhte die Spanne für das bereinigte Gewinnziel auf 5,04 bis 5,16 Dollar je Aktie. Die angepasste Prognose enthält noch nicht die geplante Übernahme des Biotechunternehmens Terns Pharmaceuticals für rund 6,7 Milliarden Dollar, die Ende März angekündigt worden war.
Die an der NYSE gelistete Merck & Co-Aktie legt zeitweise um 0,09 Prozent auf 111,05 Dollar zu.
err/mne/jha/he
RAHWAY (dpa-AFX)
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