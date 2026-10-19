Silence Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QB4J / ISIN: US82686Q1013
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19.10.2026 14:28:41
Merck-Aktie gibt nach: Britische Silence Therapeutics wird übernommen
Merck zahlt 20 Dollar in par pro US-Hinterlegungsschein (ADS) von Silence. Der Eigenkapitalwert beträgt damit 1,3 Milliarden Dollar. Der Preis entspricht einer Prämie von 82 Prozent auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs bis zum Handelsschluss am Freitag.
"Mit der geplanten Akquisition von Silence Therapeutics wollen wir unsere Kompetenzen erweitern, um noch mehr Menschen mit seltenen Erkrankungen zielgerichtete Behandlungsoptionen zur Verfügung stellen zu können", sagte Merck-CEO Kai Beckmann.
Merck erweitert damit seine Pipeline um die siRNA-Prüftherapie "Divesiran", ein vor dem Übergang in die klinische Phase 3 stehender potenzieller Wirkstoff, der derzeit für die Behandlung von Polycythaemia vera (PV) - eine Form von seltenem Blutkrebs - mit erforderlicher Aderlasstherapie entwickelt wird.
Der Abschluss der Transaktion soll nach der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen im 1. Quartal 2027 erfolgen. Die Aktionäre von Silence Therapeutics müssen dem Deal noch zustimmen. Merck finanziert die Übernahme durch neu aufgenommene Kredite.
Die Merck-Aktie sinkt via XETRA zwischenzeitlich um 0,73 Prozent auf 143,25 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
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