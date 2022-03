Merck-Aktie gibt nach: Merck bereitet anscheinend Pigmentgeschäft auf Verkauf vor

Das Geschäft dessen Produkte etwa in Autolacken oder Kosmetikprodukten zum Einsatz kommen, könnte bei einem möglichen Deal mit knapp 1 Milliarde Euro bewertet werden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Personen aus Finanzkreisen. Der DAX -Konzern wolle damit Ressourcen für Investitionen in seine Pharma- und Elektronikaktivitäten frei machen.

Eine Konzernsprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Über einen möglichen Verkauf der Pigmentsparte wurde bereits vor über zwei Jahren spekuliert. Im November 2019 berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Merck KGaA lote das Interesse an dem Geschäftsbereich aus, der bis 1,5 Milliarden Euro wert sein könne. Der damalige Merck-Chef Oschmann wies solche Pläne bei der Vorlage der Geschäftszahlen im März 2020 zurück.

Das Handelsblatt zitiert in seinem Bericht am Montag aus Finanzkreisen, Merck habe innerhalb der vergangenen anderthalb Jahre seine Pigmentsparte aus dem Konzern herausgetrennt, sie sei nun selbstständig aufgestellt. Ein Verkaufsprozess könne in den kommenden Monaten beginnen.

Am Montag verliert die Merck-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 3,44 Prozent auf 169,85 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)