Merck-Aktie gibt nach: Merckt stoppt Berzosertib-Studie

Die Merck KGaA hat eine Phase-2-Studie für Berzosertib in Kombination mit Topotecan bei Patienten mit rezidiviertem, platinresistentem kleinzelligem Bronchialkarzinom abgebrochen.

Das Pharmaunternehmen teilte mit, dass die Studie nach einer Zwischenanalyse aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit, das vordefinierte Ziel der Studie zu erreichen, abgebrochen wurde.

Es handele sich nach wie vor eine schwer zu behandelnde Krankheit, bei der es in den letzten 20 Jahren nur minimale Fortschritte gegeben habe. Merck will nun externe Studien fortsetzen, um Berzosertib in zusätzlichen Kombinationen und klinischen Situationen zu untersuchen.

Merck-Aktien notieren via XETRA daraufhin zeitweise 0,77 Prozent schwächer bei 173,45 Euro.

Von Pierre Bertrand

FRANKFURT (Dow Jones)