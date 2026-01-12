Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Merck-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 146 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Darmstädter seien 2025 der Konkurrenz hinterhergetrabt, schrieb James Quigley am Montag. Im neuen Jahr sieht er nun gewisses Nachholpotenzial. Die Markterwartungen bis 2029 dürften nach der Jahresbilanz 2025 etwas anziehen.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 129,10 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,06 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 64 736 Merck-Aktien gehandelt.

