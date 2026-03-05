Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Analyse im Blick
|
05.03.2026 09:33:07
Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 bedeute ein leichtes Korrekturrisiko beim operativen Ergebniskonsens, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Merck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Merck-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 122,65 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 81 249 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,0 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
