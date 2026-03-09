Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst James Quigley, der das Merck-Papier näher betrachtet hat.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter müssten zunächst Erfolge vorweisen, schrieb James Quigley am Montag im Nachgang jüngster Zahlen. Die Anleger warteten vor allem, was der neue Konzernchef ändern könne.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 107,30 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 42,59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 125 293 Merck-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 12,5 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:20 / GMT





