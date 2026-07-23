Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Aktienempfehlung 23.07.2026 14:43:51

Merck-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Merck-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Merck-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von ebenfalls 3 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Um 14:27 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 137,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 9,29 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 86 093 Merck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 14,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Merck KGaA

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