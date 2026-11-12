Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Experten-Einschätzung 12.11.2026 15:43:48

Merck-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold

Merck-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold

Jefferies & Company Inc. hat die Merck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten den Analystenkonsens übertroffen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag. Er hob noch angehobene Zielsetzungen für das laufende Jahr hervor - vor allem für den Bereich Life Science. Trotz der Erosion durch das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie notierte um 15:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 145,75 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 1,20 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 187 711 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 21,3 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Merck KGaA

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