Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, lobte Analyst Matthew Weston am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Seine und die Konsensschätzungen lägen innerhalb des erstmals quantifizierten Ausblicks.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Merck legte um 10:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 165,10 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12,66 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 165 271 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Anteilsschein 16,3 Prozent. Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:31 / GMT





