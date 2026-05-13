Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Bilanz im Blick
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13.05.2026 11:43:00
Merck-Aktie klar im Plus: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben
"Da sich Märkte, Technologien und Kundenbedürfnisse weiterentwickeln, werden wir das Betriebsmodell von Merck anpassen und uns stärker auf integrierte Workflow-Lösungen für Kunden konzentrieren, unser Angebot für Kunden und Patienten ausbauen und Kompetenzen über unsere Geschäfte hinweg bündeln", sagte Beckmann laut Mitteilung vom Mittwoch. Damit schärfe Merck die strategische Ausrichtung für die lange Frist. Der Manager hatte das Ruder Anfang Mai von Garijo übernommen, die an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewechselt ist.
So reagieren Anleger und Analysten
Die Aktionäre der Merck haben besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und angehobene Jahresziele am Mittwoch mit einem Kurssprung belohnt. Die seit Jahresbeginn eher schwach gelaufene Merck-Aktie kletterte nach den Nachrichten an der DAX-Spitze zuletzt um 7,7 Prozent auf 121,70 Euro.
Damit erreichten sie den höchsten Stand seit dem Kurseinbruch Anfang März und machten den Kursrückgang im bisherigen Jahresverlauf fast wieder wett. Auch das charttechnische Bild hellte sich auf, da die Aktien nun wieder über den für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100- und 200-Tage-Linien notieren.
Ein Händler attestierte dem Unternehmen in einer ersten Einschätzung einen starken Jahresstart. Zudem liege der neue Ausblick, der der hohen Dynamik im LifeScience-Geschäft zu verdanken sei, über den Erwartungen.
Ähnlich positiv fiel das Urteil von JPMorgan-Branchenexperte Richard Vosser aus. Er sieht den Quartalsumsatz ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) acht Prozent über den Konsensschätzungen. Die neuen Unternehmensziele dürften zudem die Erwartungen an das operative Ergebnis und den Gewinn je Anteilsschein im laufenden Jahr um jeweils ein Prozent steigen lassen.
Das Unternehmen sei mit seinem angehobenen Ausblick bewusst konservativ geblieben, befand unterdessen Charles Pitman-King von der britischen Investmentbank Barclays. Er hatte ebenso wie Vosser eine positive Kursreaktion der Aktie vorhergesagt, wenngleich die neuen Ziele nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen beinhalteten.
Für Justin Smith vom US-Analysehaus Bernstein Research erscheint zudem das Strategie-Update des neuen Vorstandschefs Kai Beckmann vernünftig. Mehr Details zu den bestätigten Mittelfristzielen, die bereits zum Kapitalmarkttag im Schlussquartal 2025 herausgegeben worden waren, erwartet Smith sich von der Telefonkonferenz mit Analysten zu den aktuellen Zahlen.
/tav/lew/Stk
DARMSTADT (dpa-AFX)
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