Merck Aktie
WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093
|Neue Wirkstoffkandidaten
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23.06.2026 16:29:02
Merck-Aktie legt zu: Zusammenarbeit mit Saturnus Bio bei seltenen Herzerkrankungen
Merck habe sich zum Ziel gesetzt, den erheblichen Behandlungsbedarf bei seltenen Erkrankungen durch zielgerichtete Therapien zu adressieren, heißt es in einer Mitteilung des Pharmakonzerns aus Darmstadt.
Merck leistet dem Biotech-Unternehmen aus San Francisco eine Vorauszahlung von 50 Millionen Dollar zur Finanzierung der Forschungsaktivitäten und sichert sich damit auch eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Vereinbart wurden darüber hinaus erfolgsabhängige Zahlungen für bestimmte Meilensteine in der präklinischen Phase. Merck hat das exklusive Recht zum Kauf von Saturnus Bio gegen eine vorab festgelegte Optionszahlung sowie zusätzliche erfolgsabhängige Kaufpreisbestandteile.Via XETRA klettert die Merck-Aktie zeitweise um 1,62 Prozent auf 135,15 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
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05.03.26
|Merck-Aktie tiefer: Prognose für 2026 fällt verhalten aus - UBS kritisiert Prognose (finanzen.at)
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