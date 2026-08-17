Merck Aktie
WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093
|Regulierung
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17.08.2026 12:31:01
Merck-Aktie nahezu unbewegt: Bundeskartellamt erlaubt Akquisition von Bio-Techne
Die Prüfung habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Zusammenschluss den wirksamen Wettbewerb erheblich behindern könnte. Er konnte daher in der ersten Phase des Fusionskontrollverfahrens freigegeben werden.
"Wir konnten den Zusammenschluss nach kurzer, aber intensiver Prüfung freigeben", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. "Die Angebote von Merck und Bio-Techne ergänzen sich in vielen Bereichen und stehen nur teilweise miteinander im Wettbewerb. Auch dort, wo es Überschneidungen gibt, haben die Kunden weiterhin die Wahl zwischen mehreren starken und innovativen Anbietern. Dazu zählen etwa Thermo Fisher Scientific, DiaSorin, Danaher und Bio-Rad."
Das Vorhaben ist laut Mitteilung auch in mehreren EU- und Nicht-EU-Ländern anmeldepflichtig. Der Kaufpreis beträgt rund 10 Milliarden Euro.
Zeitweise gewinnt die Merck-Aktie im XETRA-Handel minimale 0,04 Prozent auf 136,35 Euro.
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Bildquelle: Merck KGaA
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