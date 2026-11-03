Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Portfolio-Umbau
|
03.11.2026 15:45:00
Merck-Aktie schwächelt: Verkauf der US-Auftragsherstellung an Lonza
Die Auftragsentwicklung und -herstellung hilft Kunden dabei, Therapien von der Entwicklung bis zur Produktion voranzubringen. Auch nach Abschluss des Deals werde Merck weiterhin Pharma- und Biotechnologie-Kunden mit einem breiten Angebot aus Verbrauchsmaterialien, Technologien und Dienstleistungen unterstützen, betonte Merck.
Merck baut unter seinem neuen Konzernchef Kai Beckmann, der das DAX-Unternehmen seit Mai führt, sein Portfolio um. "Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen strategischen Agenda", sagte Beckmann. Merck wolle sich stärker auf innovationsgetriebene Geschäfte ausrichten.
Lob für den Deal mit Lonza kam von Richard Vosser, Analyst bei der US-Bank JPMorgan: "Aus strategischer Sicht betrachten wir die Transaktion als logischen Schritt, da das Geschäft nicht über die erforderliche Größe verfügt und kapitalintensiv ist, was es der Merck KGaA ermöglichen wird, sich auf ihre Kerngeschäfte im Bereich Life Science zu konzentrieren."
Im Juni hatte Merck die Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne, einem Anbieter von Analysetechnologien, für knapp zehn Milliarden Euro zur Stärkung seiner Laborsparte (Life Science) vereinbart. Kürzlich gaben die Darmstädter zudem die Übernahme der britischen Biotechfirma Silence Therapeutics für rund eine Milliarde Euro bekannt, um ihr Geschäft mit seltenen Krankheiten auszubauen.
Lonza mit Hauptsitz in Basel beschäftigt rund 17.000 Menschen. "Durch die Integration des CDMO-Geschäfts von Merck in Lonza erhalten unsere Kunden Zugang zu einem breiteren Leistungsspektrum und zusätzlichen Produktionskapazitäten in den USA, einem für Lonza wichtigen Markt", sagte Unternehmenschef Wolfgang Wienand.
Die Merck-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 149,80 Euro, während die Lonza-Aktie an der SIX 0,34 Prozent auf 650,40 Franken nachgibt.
/tav/stk
BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Merck KGaA
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
02.11.26
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.11.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|148,65
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.