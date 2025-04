Merck-Aktie: Springworks für Milliardensumme übernommen

Der Kaufpreis von 47 US-Dollar je Aktie in bar entspricht laut Mitteilung einer Prämie von 26 Prozent auf den 20-Tage-Durchschnittskurs vor den ersten Spekulationen am Markt über eine mögliche Transaktion. Die Übernahme erfolgt zu einem Eigenkapitalwert von Springworks in Höhe von rund 3,9 Milliarden US-Dollar.

Der DAX-Konzern hatte am Vorabend seiner Hauptversammlung Ende vergangener Woche fortgeschrittene Übernahmegespräche mit dem Biopharma-Unternehmen bestätigt. Am Montag gaben die Unternehmen nun den Abschluss einer endgültigen Akquisitionsvereinbarung bekannt.

Die geplante Akquisition werde die Healthcare-Präsenz des DAX-Konzerns in den USA stärken und die innovativen Therapien von Springworks für seltene Tumoren mehr Patienten weltweit zugänglich machen. "Im Unternehmensbereich Healthcare schärfen wir mit dem Zukauf unsere Fokussierung auf seltene Tumoren, beschleunigen das Wachstum und stärken unsere Präsenz in den USA", sagte Konzernchefin Belen Garijo laut der Mitteilung.

Der Unternehmenszusammenschluss wird unmittelbar nach Abschluss der Transaktion zu den Umsatzerlösen von Merck beitragen, und soll ab dem Geschäftsjahr 2027 einen positiven Effekt auf das Ergebnis je Aktie pre (EPS pre) haben. Die Akquisition wird aus vorhandenen Barmitteln und mit neuem Fremdkapital finanziert.

Nach der geplanten Akquisition werde Merck weiterhin in der Lage sein, größere Transaktionen zu stemmen, betonte der Konzern. Er werde auch künftig Gelegenheiten für Akquisitionen in seinen drei Unternehmensbereichen prüfen, mit einem Schwerpunkt auf Life Science.

Für die Merck-Aktie geht es via XETRA zwischenzeitlich 0,62 Prozent auf 120,40 Euro nach unten.

DOW JONES