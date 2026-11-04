Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Einstufung im Blick
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04.11.2026 12:58:51
Merck-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die Darmstädter eine Vereinbarung zum Verkauf ihres US-Geschäfts mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen an die Schweizer Lonza bekannt gegeben haben. Der Schritt, diesen kleinen Geschäftsbereich zu verkaufen, sei sinnvoll, schrieb er. Er ermögliche es Merck Life Science (LS) außerdem, sich auf die bevorstehende Integration des US-Unternehmens Bio-Techne zu konzentrieren, dessen Kauf im Juni angekündigt worden war.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse
Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 150,00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 0,00 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 33 065 Merck-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 24,8 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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