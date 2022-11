Merck-Aktie unter Druck: Ausbau der US-Kapazitäten für Arzneimittelsicherheits-Prüfung

Der Pharma- und Life-Science-Konzern Merck investiert mehr als 290 Millionen Euro in Kapazitäten für die Prüfung der Arzneimittelsicherheit in den USA.

An seinem US-Standort in Rockville, Maryland, erweitert der DAX -Konzern seine Kapazitäten für Biosicherheitsprüfungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet der analytischen Entwicklung. Die weltweite Nachfrage nach diesen Dienstleistungen wachse zweistellig, teilte die Merck KGaA mit. An dem Standort arbeiten derzeit rund 600 Beschäftigte. Im Zuge der Erweiterung sollen in den kommenden vier Jahren mehr als 500 neue Arbeitsplätze entstehen.Zwischenzeitlich verliert die Merck-Aktie im XETRA-Handel 0,47 Prozent auf 181,65 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)