Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 151 auf 178 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith applaudierte dem neuen Chef Kai Beckmann am Montag für dessen jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Ihm gefielen zudem die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs sei aber ein zeitlich früheres Erreichen des Breakeven bei der Rendite auf das investierte Kapital und bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten notwendig.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 10:10 Uhr im XETRA-Handel bei 149,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8 702 Merck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 24,5 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.