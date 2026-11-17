Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Papier unter der Lupe
|
17.11.2026 10:28:47
Merck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 151 auf 178 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith applaudierte dem neuen Chef Kai Beckmann am Montag für dessen jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Ihm gefielen zudem die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs sei aber ein zeitlich früheres Erreichen des Breakeven bei der Rendite auf das investierte Kapital und bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten notwendig.
Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 10:10 Uhr im XETRA-Handel bei 149,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8 702 Merck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 24,5 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
16.11.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP 4: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie rutscht am Nachmittag ins Minus (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP 3: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie rutscht am Nachmittag ins Minus (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Merck-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold (finanzen.at)
|
12.11.26
|Merck-Aktie: Wachstum beim operativen Gewinn, Prognose erneut angehoben (Dow Jones)
|
12.11.26
|ROUNDUP 2: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaA
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|150,20
|0,84%