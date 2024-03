Merck-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Merck-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Geschäftszahlen für 2023 von 166 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alles in allem sei die Anlage-Story intakt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Laborsparte setze das Management des Chemie- und Pharmakonzerns auf eine Erholung in diesem Jahr. Eine prognostizierte Erholung auch im Geschäft mit Halbleitermaterialien ab dem zweiten Halbjahr sei indes eine positive Überraschung.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Merck legte um 11:30 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 157,85 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 10,86 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34 685 Merck-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2024 um 9,5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 06:44 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.