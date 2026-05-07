Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Rating im Fokus
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07.05.2026 13:04:49
Merck-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. In der Pharmasparte könne ein Generikum auf dem US-Markt die Geschäfte mit dem Medikament Mavenclad erschweren, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Mittwoch. In der Elektroniksparte dürfte hingegen das Geschäft mit Halbleitermaterialien stark wachsen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Merck konnte um 12:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 115,25 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 30,15 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 33 521 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 4,1 Prozent ein.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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