Merck-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Matthew Weston, der das Merck-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. In der Pharmasparte könne ein Generikum auf dem US-Markt die Geschäfte mit dem Medikament Mavenclad erschweren, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Mittwoch. In der Elektroniksparte dürfte hingegen das Geschäft mit Halbleitermaterialien stark wachsen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Merck konnte um 12:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 115,25 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 30,15 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 33 521 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 4,1 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT



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