Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Die grundlegenden Trends seien ermutigend, schrieb Analyst Falko Friedrichs am Donnerstagmorgen nach endgültigen Zahlen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:20 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 168,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 3,98 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 39 325 Merck-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 18,5 Prozent nach oben. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 01.08.2024 gerechnet.

