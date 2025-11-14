Merck-Analyse: UBS AG bewertet Merck-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen fürs dritte Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston senkte in seinem am Freitag vorliegenden Resümee seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2026 ein wenig. Er begründete dies nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten mit einer etwas früheren Generika-Konkurrenz für Mavenclad in den USA, was teilweise durch einen höheren Gewinnbeitrag des Zukaufs Springworks ausgeglichen werde.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Merck befand sich um 12:41 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 116,80 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 28,42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81 782 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 15,0 Prozent nach.

