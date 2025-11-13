Merck-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Merck-Aktie

Die Merck-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern habe die Markterwartungen insgesamt solide übertroffen, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Geschäftsfelder Healthcare und Electronics hätten besser als gedacht abgeschnitten, während die Laborsparte die Erwartung erfüllt habe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,7 Prozent auf 123,45 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 21,51 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220 888 Merck-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 sank die Aktie um 10,1 Prozent.

