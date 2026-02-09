Merck: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Merck äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46,74 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 54,76 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,74 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at