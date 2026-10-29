Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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29.10.2026 12:02:36

Merck Boosts FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, biopharmaceutical company Merck & Co., Inc. (MRK), known as MSD outside the U.S. and Canada, raised its adjusted earnings and net sales guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, Merck now projects adjusted earnings in a range of $2.77 to $2.82 per share on sales between $66.8 billion and $67.3 billion.

The company noted that the guidance now includes one-time charge of $0.12 per share related to the global license agreement with SciBrunch Therapeutics Co., Ltd.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $2.66 to $2.76 per share on sales between $66.3 billion and $67.3 billion.

In Thursday's pre-market trading, MRK is trading on the NYSE at $144.01, up $2.97 or 2.11 percent.

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