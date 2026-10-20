Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
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20.10.2026 16:49:52
Merck Discontinues Bacterial Infection Drug in Europe
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Nachrichten zu Merck KGaA
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20.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
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19.10.26
|Analyse: Hold-Bewertung für Merck-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
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19.10.26
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|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
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19.10.26
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Analysen zu Merck KGaA
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|15.10.26
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|Merck Hold
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|15.10.26
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|26.06.26
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|19.10.26
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|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
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|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
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|20.08.26
|Merck Neutral
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